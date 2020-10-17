A Raymondville woman wanted on a drug charge was arrested Friday night by the Missouri State Highway Patrol. 

Hayley A. Dodd, 24, was wanted on a felony Texas County warrant charging her with possession of narcotic equipment. She also was cited with failure to register a motor vehicle. 

She was taken to the Texas County Jail.

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