THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SPRINGFIELD HAS ISSUED A
* FLOOD ADVISORY FOR...
EASTERN OZARK COUNTY IN SOUTHWESTERN MISSOURI...
SHANNON COUNTY IN SOUTH CENTRAL MISSOURI...
EASTERN DOUGLAS COUNTY IN SOUTHWESTERN MISSOURI...
SOUTHERN DENT COUNTY IN SOUTH CENTRAL MISSOURI...
HOWELL COUNTY IN SOUTH CENTRAL MISSOURI...
TEXAS COUNTY IN SOUTH CENTRAL MISSOURI...
OREGON COUNTY IN SOUTH CENTRAL MISSOURI...
* UNTIL 1115 PM CDT FRIDAY.
* AT 1113 AM CDT, THE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION REPORTED ROAD
CLOSURES DUE TO FLOODING ACROSS THE ADVISORY AREA. RESIDUAL MINOR
FLOODING IS EXPECTED TO CONTINUE THROUGH THIS EVENING.
* CREEKS, STREAMS, AND LOW WATER CROSSINGS WILL BE ESPECIALLY
SUSCEPTIBLE TO THE DANGERS OF FLOODING.
LOCATIONS IN THE ADVISORY INCLUDE...
THIS ADVISORY INCLUDES BUT IS NOT LIMITED TO THE FOLLOWING LOW WATER
CROSSINGS...
ROUTE H, 3 MILES EAST OF WINONA...
HIGHWAY 142 AT THE SPRING RIVER WEST OF LANTON...
HIGHWAY 142 AT THE BENNETTS RIVER WEST OF MOODY...
ROUTE K, 3 MILES SOUTHWEST OF POTTERSVILLE...
AND ROUTE H AT ROCKY CREEK 6 MILES NORTHEAST OF WINONA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD ADVISORY MEANS RIVER OR STREAM FLOWS ARE ELEVATED, OR PONDING
OF WATER IN URBAN OR OTHER AREAS IS OCCURRING OR IS IMMINENT.
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