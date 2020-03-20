The Texas County Library system has closed its doors because of the COVID-19 situation.

The main library at Houston, as well as branches at Cabool, Licking and Summersville have closed. It plans to reopen April 6. 

Patrons are encouraged to use a book drop when returning items. 

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