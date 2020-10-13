...FIRE WEATHER WATCH...
.CONDITIONS CONDUCIVE TO A RAPID SPREAD OF WILDLAND FIRES WILL
EVOLVE TOMORROW. A FIRE WEATHER WATCH HAS BEEN POSTED FOR MUCH OF
THE MISSOURI OZARKS. WIND GUSTS COULD EXCEED 30 MPH AT TIMES,
WHILE RELATIVE HUMIDITY FALLS BELOW 30 PERCENT. FINALLY, DROUGHT
CONDITIONS HAS DRIED TALL GRASS AND CREATED DRY FUELS WITHIN SOME
OF THE OZARKS FOREST LAND.
...FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT WEDNESDAY AFTERNOON FOR WIND GUSTS
AND LOW HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 055, 056, 057, 058, 066,
067, 068, 069, 070, 071, 073, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 088,
089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 101, 101, 102, AND
103...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SPRINGFIELD HAS ISSUED A FIRE
WEATHER WATCH, WHICH IS IN EFFECT WEDNESDAY AFTERNOON.
* AFFECTED AREA...FIRE WEATHER ZONES 073, 097, AND 101.FIRE
WEATHER ZONES 055, 056, 057, 058, 066, 067, 068, 069, 070,
071, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 088, 089, 090, 091, 092,
093, 094, 095, 096, 101, 102, AND 103.
* WIND...SUSTAIN WINDS RANGING FROM 15 TO 30 MPH WITH GUSTS
RANGING FROM 25 TO 40 MPH.
* HUMIDITY...RELATIVE HUMIDITY WILL FALL BELOW 30 PERCENT IN MANY
AREAS OF THE MISSOURI OZARKS.
* THUNDERSTORMS...NO THUNDERSTORMS ARE EXPECTED.
* THE HIGHEST THREAT FOR A RAPID SPREAD OF WILDLAND FIRES WILL BE
ALONG THE OZARK PLATEAU ACROSS BARRY, LAWRENCE, CHRISTIAN,
GREENE, WEBSTER, AND WRIGHT COUNTIES. THESE COUNTIES ARE
EXPERIENCING DROUGHT CONDITIONS AND HAVE VERY DRY VEGETATION AT
THIS TIME.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL LIKELY SPREAD RAPIDLY.
OUTDOOR BURNING IS NOT RECOMMENDED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FIRE WEATHER WATCH MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE FORECAST TO OCCUR. LISTEN FOR LATER FORECASTS AND POSSIBLE
RED FLAG WARNINGS.
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