CORONAVIRUS

The total number of COVID-19 cases tied to the county jumped by 34 from Friday, the Texas County Health Department reported.  

 CDC

The Texas County Health Department said Tuesday evening that there are 38 positive COVID-19 cases in isolation in the county and six are hospitalized. 

The number of total cases increased from 453 on Friday to 487 on Tuesday.

Since the pandemic began 442 of those have recovered and two died. 

Statewide data hasn't been available for four days due to errors with a system used by the Missouri Department of Health and Senior Services. 

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