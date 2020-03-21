The Summersville Fire Department responded at about 1:30 p.m. Saturday to a blaze.
The grass fire location was on Highway W about 1.5 miles from Highway 17, authorities said. When firefighters arrived, they learned it was a controlled burn.
Partly cloudy skies this evening will give way to occasional showers overnight. Low 36F. Winds ESE at 10 to 15 mph. Chance of rain 50%..
Partly cloudy skies this evening will give way to occasional showers overnight. Low 36F. Winds ESE at 10 to 15 mph. Chance of rain 50%.
Updated: March 21, 2020 @ 11:27 pm
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SPRINGFIELD HAS EXTENDED THE * FLOOD ADVISORY FOR... EASTERN OZARK COUNTY IN SOUTHWESTERN MISSOURI... SHANNON COUNTY IN SOUTH CENTRAL MISSOURI... EASTERN DOUGLAS COUNTY IN SOUTHWESTERN MISSOURI... SOUTHERN DENT COUNTY IN SOUTH CENTRAL MISSOURI... HOWELL COUNTY IN SOUTH CENTRAL MISSOURI... TEXAS COUNTY IN SOUTH CENTRAL MISSOURI... OREGON COUNTY IN SOUTH CENTRAL MISSOURI... * UNTIL 1115 AM CDT SUNDAY. * AT 1046 AM CDT, THE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION CONTINUED TO REPORT MANY ROAD CLOSURES OF LOW WATER CROSSINGS DUE TO RECENT HEAVY RAIN. * CREEKS, STREAMS, AND LOW WATER CROSSINGS WILL BE ESPECIALLY SUSCEPTIBLE TO THE DANGERS OF FLOODING. THIS ADVISORY INCLUDES BUT IS NOT LIMITED TO THE FOLLOWING LOW WATER CROSSINGS... ROUTE H, 3 MILES EAST OF WINONA... HIGHWAY 142 AT THE SPRING RIVER WEST OF LANTON... HIGHWAY 142 AT THE BENNETTS RIVER WEST OF MOODY... ROUTE K, 3 MILES SOUTHWEST OF POTTERSVILLE... AND ROUTE H AT ROCKY CREEK 6 MILES NORTHEAST OF WINONA. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. A FLOOD ADVISORY MEANS RIVER OR STREAM FLOWS ARE ELEVATED, OR PONDING OF WATER IN URBAN OR OTHER AREAS IS OCCURRING OR IS IMMINENT. &&
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SPRINGFIELD HAS EXTENDED THE * FLOOD ADVISORY FOR... OZARK COUNTY IN SOUTHWESTERN MISSOURI... WEBSTER COUNTY IN SOUTHWESTERN MISSOURI... DOUGLAS COUNTY IN SOUTHWESTERN MISSOURI... WRIGHT COUNTY IN SOUTHWESTERN MISSOURI... CHRISTIAN COUNTY IN SOUTHWESTERN MISSOURI... TANEY COUNTY IN SOUTHWESTERN MISSOURI... STONE COUNTY IN SOUTHWESTERN MISSOURI... SOUTHWESTERN TEXAS COUNTY IN SOUTH CENTRAL MISSOURI... EASTERN BARRY COUNTY IN SOUTHWESTERN MISSOURI... SOUTHEASTERN LAWRENCE COUNTY IN SOUTHWESTERN MISSOURI... GREENE COUNTY IN SOUTHWESTERN MISSOURI... * UNTIL 1030 AM CDT SUNDAY. * AT 1022 AM CDT, THE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION REPORTED MANY CLOSED ROADS NEAR LOW WATER CROSSINGS FROM EARLIER HEAVY RAIN. * CREEKS, STREAMS, AND LOW WATER CROSSINGS WILL BE ESPECIALLY SUSCEPTIBLE TO THE DANGERS OF FLOODING. LOCATIONS IN THE ADVISORY INCLUDE... SPRINGFIELD... NIXA... OZARK... REPUBLIC... BRANSON... TABLE ROCK STATE PARK... MARSHFIELD... BATTLEFIELD... WILLARD... MOUNTAIN GROVE... HOLLISTER... ROGERSVILLE... SILVER DOLLAR CITY... AVA... KIMBERLING CITY... STRAFFORD... FORSYTH... MARIONVILLE... CLEVER... SEYMOUR... THIS ADVISORY INCLUDES BUT IS NOT LIMITED TO THE FOLLOWING LOW WATER CROSSINGS... ROUTE E NORTH OF HIGHWAY 38 AT THE GASCONADE RIVER... HIGHWAY 13 AT RAILEY CREEK NEAR REEDS SPRING... HIGHWAY 13 AT PINE RUN NORTHWEST OF GALENA... ROUTE U AT PEDELO CREEK NORTHEAST OF SPARTA... AND ROUTE FF AT HUNTER CREEK EAST OF AVA. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. A FLOOD ADVISORY MEANS RIVER OR STREAM FLOWS ARE ELEVATED, OR PONDING OF WATER IN URBAN OR OTHER AREAS IS OCCURRING OR IS IMMINENT. &&
The Summersville Fire Department responded at about 1:30 p.m. Saturday to a blaze.
The grass fire location was on Highway W about 1.5 miles from Highway 17, authorities said. When firefighters arrived, they learned it was a controlled burn.
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