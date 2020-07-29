...FLASH FLOODING POSSIBLE TONIGHT THROUGH THURSDAY EVENING...
.PERIODS OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL MOVE ACROSS THE AREA
THROUGH THURSDAY EVENING PRODUCING HEAVY RAINFALL. AN ADDITIONAL
1 TO 2 INCHES OF RAIN, WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS OF 2 TO 4
INCHES WILL BE POSSIBLE WHERE STORMS TRACK ACROSS THE SAME AREA.
THIS WILL LIKELY LEAD TO FLASH FLOODING.
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH
THURSDAY EVENING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN SPRINGFIELD HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF CENTRAL MISSOURI, EAST
CENTRAL MISSOURI, SOUTH CENTRAL MISSOURI, AND SOUTHWEST
MISSOURI, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN CENTRAL MISSOURI,
PULASKI. IN EAST CENTRAL MISSOURI, PHELPS. IN SOUTH CENTRAL
MISSOURI, DENT, HOWELL, OREGON, SHANNON, AND TEXAS. IN
SOUTHWEST MISSOURI, BARRY, CHRISTIAN, DOUGLAS, GREENE, JASPER,
LACLEDE, LAWRENCE, MCDONALD, NEWTON, OZARK, STONE, TANEY,
WEBSTER, AND WRIGHT.
* FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH THURSDAY EVENING
* WAVES OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WITH HEAVY RAIN ARE LIKELY
TO MOVE ACROSS THE AREA TONIGHT AND THURSDAY. WHILE ANY ONE
STORM MAY NOT CAUSE FLOODING, THE CUMULATIVE EFFECT COULD
PRODUCE FLASH FLOODING VERY QUICKLY AS SUBSEQUENT WAVES MOVE
ACROSS THE AREA.
* HEAVY RAINFALL WILL RESULT IN FLOODING OF LOW LYING OR POOR
DRAINAGE AREAS...AND ULTIMATELY DANGEROUS FLASH FLOODING ON
SMALLER CREEKS AND STREAMS AND LOW WATER CROSSINGS. SIGNIFICANT
RISES ON LARGER STREAMS AND RIVERS WILL ALSO BE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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