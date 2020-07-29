RRR

The Houston Area Chamber of Commerce hosted a ribbon cutting last Friday at RRR Affordable Clothing & More, a new retail store in the Houston Plaza on North U.S. 63. Holding the big scissors is owner Erin Jackson, who runs the store along with her mother, Tina Delp.

 DOUG DAVISON | HOUSTON HERALD

A new retail store recently opened for business in the Houston Plaza on North U.S. 63 in Houston.

RRR CBD & Kratom

RRR Affordable Clothing & More in Houston offers a variety of CBD and Kratom porducts.

RRR Affordable Clothing & More carries a wide variety of gently used and new clothing. Other items in stock include CBD and Kratom products, jewelry, home décor and more.

RRR Affordable Clothing & More buys, sells and trades, and consignment is available. The store is owned by Erin Jackson, who runs it along with her mother, Tina Delp.

Hours are 9 a.m. to 3 p.m. Monday, Thursday and Friday, and 10 a.m. to 3 p.m. Saturday. The phone number is 417-967-0538.

RRR Affordable Clothing can also be found on Facebook.

RRR interior

The interior of RRR Affordable Clothing & More in Houston.
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RRR Affordable Clothing & More in Houston carries a wide variety of gently used and new clothing.
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The interior of RRR Affordable Clothing & More in Houston.

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