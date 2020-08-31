SEVERE THUNDERSTORM WATCH 478 REMAINS VALID UNTIL 2 PM CDT THIS
AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES
IN CENTRAL MISSOURI
MARIES PULASKI
IN EAST CENTRAL MISSOURI
PHELPS
IN SOUTH CENTRAL MISSOURI
DENT HOWELL OREGON
SHANNON TEXAS
IN SOUTHWEST MISSOURI
BARRY CHRISTIAN DADE
DALLAS DOUGLAS GREENE
LACLEDE LAWRENCE OZARK
POLK STONE TANEY
WEBSTER WRIGHT
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTON, AURORA, AVA, BANGERT,
BENDAVIS, BIRCH TREE, BOLIVAR, BRANSON, BUFFALO, CASSVILLE,
CHARITY, CHRISTIAN CENTER, COUCH, CRANE, DARIEN, DAWSON, DOGWOOD,
DUNCAN, EDGEWATER BEACH, ELSEY, FOOSE, FORSYTH,
FORT LEONARD WOOD, GLADDEN, GOODHOPE, GRAFF, GREENFIELD, GREER,
HOLLISTER, HOWES, HUGGINS, INDIAN POINT, JADWIN, KIMBERLING CITY,
KIRBYVILLE, LAKE SPRING, LAQUEY, LEBANON, LOCKWOOD, LYNCHBURG,
MADRY, MANSFIELD, MARCH, MARIONVILLE, MARSHFIELD, MEINERT,
MONETT, MONTIER, MOUNT VERNON, MOUNTAIN GROVE, NIXA, NORTHVIEW,
NORTHWYE, OLIVE, OZARK, OZARK BEACH, PLAD, PLATO, POMONA,
POTTERSVILLE, POWERSITE, ROBY, ROGERSVILLE, ROLLA, ROME, SALEM,
SELMORE, SEYMOUR, SILOAM SPRINGS, SILVER DOLLAR CITY, SOUTH FORK,
SPRINGFIELD, SQUIRES, TERESITA, THAYER, THOMASVILLE, VANZANT,
VICHY, WASOLA, WAYNESVILLE, WEST PLAINS, WHITE CHURCH,
WILDERNESS, WINDYVILLE, AND WINONA.
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