A Houston man was arrested Sunday afternoon on a trio of charges, the Missouri State Highway Patrol said. 

Brandon G. Cross, 35, was charged with felony DWI, careless and imprudent a motor vehicle crash and driving while revoked. 

He is held in the Texas County Jail. 

FACT CHECK See inaccurate information in this story? Tell us here.

0
0
0
0
0

Tags

Load comments