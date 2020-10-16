A Licking man was arrested Thursday night following an accident northwest of his hometown, the Missouri State Highway Patrol said. 

Vincent D. Brummer, 21, was charged with DWI, careless and imprudent driving involving a crash and driving while revoked, first offense. 

He was taken to the Texas County Jail. 

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