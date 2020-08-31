The following are excerpts from reports recently generated by the Houston Police Department:

•Kasey Lindsey, 28, of 711 County Road 6620 at Licking, was issued a citation for stealing after allegedly shoplifting at Walmart on Aug. 20.

•Jacob D. Willen, 29, of 206 E. 13th St. in Mountain Grove, was cited for driving while suspended on Aug. 21.

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