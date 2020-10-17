ACCIDENT

A two-vehicle crash Friday, Oct. 16, injured one person on Highway 17 in Houston, the Missouri State Highway Patrol said. 

A Houston woman was injured Friday night in a crash at Hamrick Avenue and West Highway 17. 

Sgt. Dale Pounds said a northbound 2003 Subaru Forester driven by Delores J. Smith, 84, failed to yield while attempting to cross Highway 17 and was struck by a westbound 2005 Chevrolet Silverado operated by Darin R. Wade, 28, of Houston. 

Smith, who had moderate injuries, was taken by ambulance to Texas County Memorial Hospital, Houston. Pounds said both vehicles had moderate damage. Both drivers were wearing seat belts. 

Assisting at the scene were the Houston Police Department and Houston Fire Department. 

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