SCHOOL BOARD HANDLES PERSONNEL ISSUES

A portion of the Houston R-1 School District campus.

 HOUSTON HERALD

Members of the Houston board of education on Tuesday made personnel decisions during a meeting. 

The board accepted the resignation of Brittany Weinpert as a food service employee. Her last day was Sept. 23. Members also accepted the resignation of Christina Sanchez-Haynes as a food service worker effective Oct. 16. 

The board hired Rachel Mitchell as a food service worker and Rebecca Buckland as a food service substitute. Both are pending background checks. 

Amy Smith was hired as a school nurse. 

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