The thrift store at the Texas County Food Pantry is closing until further notice.

Food Pantry director Laura Crowley said that due to the coronavirus situation, Friday (March 20) would be the last day the store would be open until further notice.

The Pantry’s phone number is 417-967-4484.

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