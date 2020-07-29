UNEMPLOYMENT

Texas County's jobless rate was 6.5 percent in June. 

Texas County’s unemployment rate dropped about two-tenths of a percentage point in June, reports the Missouri Department of Economic Development. The rate was 6.5 percent.

In this region, the highest rate in June was 11.7 percent in Douglas County. The lowest was Dent at 5.6 percent.

Other counties in south-central Missouri: Phelps, 6.0; Shannon, 8.3; Howell, 8.1; Wright, 8.4; Laclede, 10.4; and Pulaski, 7.1

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