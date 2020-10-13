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Firefighters from Roby and Houston were called shortly after 7 p.m. Tuesday to a reported structure fire near Highway 17 and AA near Bucyrus. 

Heavy smoke was reported in the area. 

Update: Apparently the smoke was coming from a chimney and it was spotted close to the ground. There was no structure fire.

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