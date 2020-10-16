...CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS FOR SATURDAY...
.CONDITIONS CONDUCIVE TO THE RAPID SPREAD OF WILDLAND FIRES WILL
OCCUR ON SATURDAY. SUSTAINED SOUTHERLY WINDS OF 20-35 MPH WITH
GUSTS OF 35-50 MPH ARE EXPECTED. WINDS WILL BE STRONGEST OVER
SOUTHEAST KANSAS AND WESTERN MISSOURI. AFTERNOON RELATIVE
HUMIDITY VALUES WILL FALL INTO THE UPPER TEENS TO MID 20S.
DROUGHT CONDITIONS ACROSS MUCH OF THE AREA AND RECENT LOW
HUMIDITY HAVE RESULTED IN DRY FUELS.
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 7 PM CDT
SATURDAY FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY VALUES FOR
FIRE WEATHER ZONES 055, 056, 057, 058, 066, 067, 068, 069, 070,
071, 073, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 088, 089, 090, 091, 092,
093, 094, 095, 096, 097, 097, 101, 101, 102, 103, 104, AND 105...
* WIND...SUSTAINED WINDS RANGING FROM 20 TO 35 MPH WITH GUSTS
RANGING FROM 35 TO 50 MPH. THE STRONGEST WINDS ARE EXPECTED
OVER SOUTHEAST KANSAS AND WESTERN MISSOURI.
* HUMIDITY...UPPER TEENS TO MID 20S.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL LIKELY SPREAD RAPIDLY.
OUTDOOR BURNING IS NOT RECOMMENDED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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