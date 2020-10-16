As the Nov. 3 General Election approaches, activity is busy in the Texas County clerk’s office.

As of Friday morning, 327 registered voters have cast a ballot in person on the third floor of the Texas County Administrative Center. There have been 736 ballots mailed, and 502 have been returned.

Wednesday, Oct. 21, is the last day a ballot can be mailed.

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