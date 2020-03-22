Here's the latest information related to the coronavirus and Texas County:

MINISTERS GATHER
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In a meeting last Wednesday at Holy Cross Lutheran Church in Houston, Texas County emergency management director Clint Schwarz addresses a gathering including members of the Houston Ministerial Alliance and leaders from churches in other parts of Texas County, along with fire department personnel and leaders of other public organizations in the county. Schwartz answered questions and various attendees shared strategic suggestions related to coronavirus.

Many Texas County churches cancelled worship services on Sunday, moving to an online service or holding gatherings outside. Some of the largest churches can be found here: Faith Fellowship, First Baptist Church. At 10:30 a.m. Sunday, Souls Harbor Family Worship will meet at Houston's drive-in theater on Highway B

Here's a feed of key institutions — ranging from media to first responders —providing information.

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